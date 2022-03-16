«Боруссия» ждет решения Холанна, в какой клуб хочет перейти игрок

Холанн сам решит, в какой клуб перейдет из «Боруссии» летом

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлин Холанн в скором времени решит, в каком клубе он хочет продолжить карьеру. Это вопрос нескольких ближайших недель, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий клуб поставлен в известность о том, что футболист намерен покинуть команду летом. На игрока претендуют несколько европейских топ-клубов, которые готовы удовлетворить финансовые запросы «Боруссии», но окончательное решение остается за самим Холанном.

Ранее появилась информация, что Холанн в случае перехода в «Манчестер Сити» будет получать 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В «Реале» 21-летний норвежец может получить контракт на шесть лет, за которые заработает в общей сложности 220 миллионов.

В сезоне-2021/22 в составе «Боруссии» из Дортмунда Холанн провел 21 матча во всех турнирах. Забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.