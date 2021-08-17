«Боруссия» Д — «Бавария»: где смотреть прямую трансляцию матча за Суперкубок Германии
19:30
17 августа в Дортмунде местная «Боруссия» сыграет с «Баварией» в матче за Суперкубок Германии. Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 21.30 (мск).
В минувшем сезоне «Боруссия» завоевала Кубок Германии-2021, в финале турнира «шмели» выиграли у «Лейпцига» со счетом 4:1.
«Бавария» является чемпионом страны сезона-2020/21. С 1 июля должность главного тренера мюнхенцев занял 34-летний Юлиан Нагельсман.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Боруссия» Д — «Бавария» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Футбол 3».
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