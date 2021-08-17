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«Боруссия» Д — «Бавария»: где смотреть прямую трансляцию матча за Суперкубок Германии

19:30
Марко Ройс. Фото Instagram
Марко Ройс. Фото Instagram
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17 августа в Дортмунде местная «Боруссия» сыграет с «Баварией» в матче за Суперкубок Германии. Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 21.30 (мск).

В минувшем сезоне «Боруссия» завоевала Кубок Германии-2021, в финале турнира «шмели» выиграли у «Лейпцига» со счетом 4:1.

«Бавария» является чемпионом страны сезона-2020/21. С 1 июля должность главного тренера мюнхенцев занял 34-летний Юлиан Нагельсман.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Боруссия» Д — «Бавария» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Футбол 3».

Боруссия Д — Бавария

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