17 августа в Дортмунде местная «Боруссия» сыграет с «Баварией» в матче за Суперкубок Германии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Боруссия»: Кобель, Пасслак, Аканджи, Шульц, Дахуд, Рейна, Витсель, Беллингхэм, Мукоко, Ройс, Халанн.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Зюле, Дэвис, Станишич, Киммих, Горетцка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Боруссия» Д — «Бавария» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Футбол 3».