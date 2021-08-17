Румменигге считает, что Холанн может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

Экс-игрок Михаэля Румменигге предположил, что форвард «Боруссии» Эрлин Холанн может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

«Думаю, Холан и Мбаппе будут доминировать в мировом футболе в ближайшие годы. Нужно подождать и посмотреть, куда Холан перейдет после этого сезона. У «Реала» и «Барселоны» финансовые проблемы, поэтому я предполагаю, что он отправится в Англию. Я прекрасно могу себе представить Холанда в «Ливерпуле», — цитирует Румменигге Sport1.

Норвежец выступает в «Боруссии» с января 2020 года. В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за команду, на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 20-летнего норвежца в 130 миллионов евро.