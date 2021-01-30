«Боруссия» обыграла «Аугсбург», «Айнтрахт» выиграл у «Герты»

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Аугсбурга» (3:1) в матче 19-го тура чемпионата Германии. Команда набрала 32 очка и занимает пятое место.

«Айнтрахт» одержал победу в матче с «Гертой» (3:1), набрал 33 очка и вышел на третье место. Матчи «Унион» — «Боруссия» (Менхенгладбах) и «Вердер» — «Шальке» завершились вничью (1:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига

19-й тур

«Боруссия Д» — «Аугсбург» — 3:1 (1:1)

Голы: Хан, 10 (0:1). Дилэйни, 26 (1:1). Санчо, 63 (2:1). Удуокхай, 75 — в свои ворота (3:1).

Нереализованный пенальти: Холанн, 21 (перекладина)

«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Морей (Пищек, 78), Ройс (Шульц, 84), Дилэйни, Рафаэл Геррейру (Дахуд, 84), Брандт (Беллингем, 75), Санчо, Рейна, Холанн.

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Удуокхай, Йагу Амарал (Педерсен, 77), Калиджури, Штробль, Хан (Грегорич, 65), Груэсо (Цифея, 75), Рихтер (Йенсен, 65), Нидерлехнер (Варгас, 65).

Предупреждение: Йагу Амарал, 20.

Судья: Иттрих.

30 января. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Айнтрахт Ф» — «Герта» — 3:1 (0:0)

Голы: Пентек, 66 (0:1). Андре Силва, 67 (1:1). Хинтереггер, 85 (2:1). Андре Силва, 90+5 — с пенальти (3:1).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе (Роде, 76), Хинтереггер, Н`Дика, Тута, Костич, Соу, Баркок (Туре, 61), Камада (Хрустич, 82), Юнес (Йович, 61), Андре Силва.

«Герта»: Ярстейн, Штарк, Клюнтер, Торунарига, Нец (Миттельштедт, 46), Тузар (Дарида, 89), Аскасибар (Левен, 89), Гендузи (Нганкам, 89), Лукебакио (Леки, 77), Пентек, Кунья.

Предупреждения: Тута, 35. Тузар, 37. Торунарига, 59. Пентек, 88. Кунья, 90+4.

Судья: Бадштюбнер.

30 января. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

«Унион» — «Боруссия М» — 1:1 (1:0)

Голы: Кнохе, 31 (1:0). Плеа, 59 (1:1).

«Унион»: Луте (Кариус, 69), Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Шлоттербек (Бюльтер, 79), Рюерсон, Гентнер (Грисбек, 66), Андрих, Авонийи (Похьянпало, 79), Тойхерт (Даяку, 85), Ингвартсен.

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Крамер (Нойхаус, 58), Хофманн (Штиндль, 75), Закария, Вольф (Херрманн, 90+2), Плеа (Эмболо, 90+2), Тюрам.

Предупреждения: Крамер, 8. Закария, 45. Нойхаус, 63. Шлоттербек, 71.

Судья: Данкерт.

30 января. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

«Вердер» — «Шальке» — 1:1 (0:1)

Голы: Маскарель, 38 (0:1). Мевальд, 77 (1:1).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак (Мойсандер, 90+1), Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Агу (Аугустинссон, 47), Биттенкурт, Эггештайн, Шмид (Мевальд, 46), Мбом (Рашица, 46), Саджент (Осако, 61).

«Шальке»: Ферманн, Настасич, Колашинац, Озан Кабак, Беккер, Стамбули, Маскарель (Тиав, 80), Шепф (Бужеллаб, 46), Харит (Виллиам, 70), Ут, Хоппе (Хюнтелар, 80).

Предупреждения: Стамбули, 63. Ферманн, 66. Хюнтелар, 88. Тиав, 90+2.

Судья: Шторкс.

30 января. Бремен. Стадион «Везерштадион».