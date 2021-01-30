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«Бавария» оштрафовала Толиссо. Футболист сделал татуировку во время пандемии

20:38
Корантен Толиссо. Фото ФК «Бавария».
Корантен Толиссо. Фото ФК «Бавария».
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Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо нарушил антикоронавирусный регламент, сделав себе татуировку.

В связи с этим хавбек не принял участие в матче 19-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (4:1), а также получил штраф, сообщает сайт мюнхенского клуба.

Генедиректор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что Толиссо «оштрафован на крупную сумму», а эти деньги пойдут на благотворительность.

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