«Бавария» оштрафовала Толиссо. Футболист сделал татуировку во время пандемии
20:38
Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо нарушил антикоронавирусный регламент, сделав себе татуировку.
В связи с этим хавбек не принял участие в матче 19-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (4:1), а также получил штраф, сообщает сайт мюнхенского клуба.
Генедиректор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что Толиссо «оштрафован на крупную сумму», а эти деньги пойдут на благотворительность.
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