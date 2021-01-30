«Бавария» оштрафовала Толиссо. Футболист сделал татуировку во время пандемии

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо нарушил антикоронавирусный регламент, сделав себе татуировку.

В связи с этим хавбек не принял участие в матче 19-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (4:1), а также получил штраф, сообщает сайт мюнхенского клуба.

Генедиректор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что Толиссо «оштрафован на крупную сумму», а эти деньги пойдут на благотворительность.