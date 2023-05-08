Беллингем отклонит предложение «Боруссии» о продлении контракта

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем откажется продлевать контракт с командой, утверждает Bild.

По информации источника, дортмундцы готовы предложить 19-летнему англичанину новый контракт до 2029 года со значительным повышением зарплаты, но Беллингем отклонит это предложение.

Ранее сообщалось, что Беллингем близок к переходу в «Реал» в летнее трансферное окно.