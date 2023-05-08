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Сегодня, 16:05

Экс-голкипер «Баварии» Майер высказался о трансферах мюнхенцев

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Баварии» Зепп Майер высказался о трансферной политике мюнхенской команды.

«Что за состав у них собрался? про Мане говорили: «Отличная сделка». Про Сане говорили: «Отличная сделка». Но неужели вы действительно думаете, что Пеп Гвардиола продаст отличного игрока за 50 миллионов евро? Или что Юрген Клопп продаст одного из суперигроков? Нет, они не отпустят суперигроков. «Бавария» снова не проявила сообразительности, снова попалась на удочку. Они пригласили игроков, которые больше не были никому нужны», — приводит слова Майера Kicker.

«Бавария» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 65 очков за 31 матч.

Футбол
ФК Бавария
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Защитник «Баварии» Мазрауи примет решение о своем будущем в ближайшее время
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 19 8 4 83-34 65
2
 Боруссия Д 31 20 4 7 73-40 64
3
 РБ Лейпциг 31 17 6 8 55-37 57
4
 Унион Б 31 16 8 7 44-32 56
5
 Фрайбург 31 16 8 7 46-38 56
6
 Байер 31 14 6 11 54-43 48
7
 Вольфсбург 31 12 10 9 54-43 46
8
 Майнц 31 12 9 10 51-46 45
9
 Айнтрахт Ф 31 11 10 10 51-49 43
10
 Боруссия М 31 10 9 12 46-48 39
11
 Кельн 31 9 11 11 42-49 38
12
 Вердер 31 10 5 16 49-60 35
13
 Аугсбург 31 9 7 15 40-55 34
14
 Хоффенхайм 31 9 5 17 42-52 32
15
 Шальке 31 7 9 15 31-59 30
16
 Штутгарт 31 6 10 15 39-54 28
17
 Бохум 31 8 4 19 33-69 28
18
 Герта 31 6 7 18 37-62 25
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31 тур
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12.05 21:30
Кельн – Герта
 - : -
13.05 16:30
Бавария – Шальке
 - : -
13.05 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
13.05 16:30
Айнтрахт Ф – Майнц
 - : -
13.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 - : -
13.05 16:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 - : -
13.05 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
14.05 16:30
Штутгарт – Байер
 - : -
14.05 18:30
РБ Лейпциг – Вердер
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 10
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 21 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 28 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 27 1 7
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