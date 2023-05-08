Экс-голкипер «Баварии» Майер высказался о трансферах мюнхенцев

Бывший вратарь «Баварии» Зепп Майер высказался о трансферной политике мюнхенской команды.

«Что за состав у них собрался? про Мане говорили: «Отличная сделка». Про Сане говорили: «Отличная сделка». Но неужели вы действительно думаете, что Пеп Гвардиола продаст отличного игрока за 50 миллионов евро? Или что Юрген Клопп продаст одного из суперигроков? Нет, они не отпустят суперигроков. «Бавария» снова не проявила сообразительности, снова попалась на удочку. Они пригласили игроков, которые больше не были никому нужны», — приводит слова Майера Kicker.

«Бавария» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 65 очков за 31 матч.