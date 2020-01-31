Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Байер» забрал из «Кельна» игрока юношеской сборной Германии

14:23
Теги:

«Байер» забрал из «Кельна» игрока юношеской сборной Германии Флориана Вирца. С 16-летним игроком подписан долгосрочный контракт, сообщает официальный Twitter клуба.

Вирц является воспитанником футбольной академии «Кельна». Он привлекался в юношеские сборные Германии различных возрастов с 14 лет.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир