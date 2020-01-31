«Байер» забрал из «Кельна» игрока юношеской сборной Германии Флориана Вирца. С 16-летним игроком подписан долгосрочный контракт, сообщает официальный Twitter клуба.

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U17 ?? international Florian Wirtz joins us from FC K?ln.



?@DFB / gettyimages pic.twitter.com/Vnsxfezfhs — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 31, 2020

Вирц является воспитанником футбольной академии «Кельна». Он привлекался в юношеские сборные Германии различных возрастов с 14 лет.