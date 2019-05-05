"Байер" в первом тайме матча чемпионата Германии с франкфуртским "Айнтрахтом" забил шесть мячей и к перерыву повел 6:1. Леверкузенцы стали лишь четвертой командой в истории бундеслиги, которой удалось забить шесть голов в первом тайме.

Ранее это удавалось менхенгладбахской "Боруссии" в 1978 году, "Баварии" в 1976 году и дортмундской "Боруссии" в 1964 году.

Напомним, что "Айнтрахт" занимает четвертое место в бундеслиге и играет в полуфинале Лиги Европы, где в первом матче обменялся голами с "Челси" – 1:1.