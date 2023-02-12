«Байер» продлил контракт с защитником Инкапье до 2027 года
«Байер» продлил контракт с защитником Пьером Инкапье. Новое соглашение рассчитано до 2027 года, сообщает сайт клуба.
Первоначальный трудовой договор Инкапье действовал до лета 2026 года.
В зимнее трансферное окно на 21-летнего эквадорца претендовали сразу несколько клубов. По информации британских СМИ, «Тоттенхэм» предлагал за игрока 25 миллионов евро.
В текущем сезоне футболист сыграл за «Байер» 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Его стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|12
|7
|1
|59-18
|43
|
2
|Унион Б
|20
|13
|3
|4
|35-24
|42
|
3
|Боруссия Д
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
|Фрайбург
|20
|11
|4
|5
|32-31
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|10
|6
|4
|40-26
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
7
|Вольфсбург
|20
|8
|6
|6
|38-26
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|3
|9
|31-39
|27
|
9
|Байер
|20
|8
|3
|9
|33-32
|27
|
10
|Майнц
|20
|7
|5
|8
|30-32
|26
|
11
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|20
|6
|3
|11
|25-36
|21
|
14
|Бохум
|20
|6
|1
|13
|24-49
|19
|
15
|Хоффенхайм
|20
|5
|4
|11
|29-39
|19
|
16
|Штутгарт
|20
|3
|7
|10
|23-36
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.02
|22:30
|
Шальке – Вольфсбург
|0 : 0
|11.02
|17:30
|
Бавария – Бохум
|3 : 0
|11.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|2 : 1
|11.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|1 : 3
|11.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|3 : 1
|11.02
|17:30
|
Вердер – Боруссия Д
|0 : 2
|11.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|1 : 2
|12.02
|17:30
|
Герта – Боруссия М
|- : -
|12.02
|19:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|16
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|2
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