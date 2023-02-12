«Бавария» повысила цену на Комана до 100 миллионов евро
«Бавария» повысила цену на вингера Кингсли Комана в связи с интересом «Реала», сообщает Calciomercato. Немецкий клуб просит за игрока 100 миллионов евро.
Сообщалось, что «Бавария» в свою очередь не спешит расставаться с игроком и готова отпустить его при серьезном предложении.
В текущем сезоне французский вингер провел за «Баварию» 19 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|12
|7
|1
|59-18
|43
|
2
|Унион Б
|20
|13
|3
|4
|35-24
|42
|
3
|Боруссия Д
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
|Фрайбург
|20
|11
|4
|5
|32-31
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|10
|6
|4
|40-26
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
7
|Вольфсбург
|20
|8
|6
|6
|38-26
|30
|
8
|Вердер
|20
|8
|3
|9
|31-39
|27
|
9
|Байер
|20
|8
|3
|9
|33-32
|27
|
10
|Майнц
|20
|7
|5
|8
|30-32
|26
|
11
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|20
|6
|3
|11
|25-36
|21
|
14
|Бохум
|20
|6
|1
|13
|24-49
|19
|
15
|Хоффенхайм
|20
|5
|4
|11
|29-39
|19
|
16
|Штутгарт
|20
|3
|7
|10
|23-36
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.02
|22:30
|
Шальке – Вольфсбург
|0 : 0
|11.02
|17:30
|
Бавария – Бохум
|3 : 0
|11.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|2 : 1
|11.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|1 : 3
|11.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|3 : 1
|11.02
|17:30
|
Вердер – Боруссия Д
|0 : 2
|11.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|1 : 2
|12.02
|17:30
|
Герта – Боруссия М
|- : -
|12.02
|19:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|16
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|2
Новости