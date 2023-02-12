«Бавария» повысила цену на Комана до 100 миллионов евро

«Бавария» повысила цену на вингера Кингсли Комана в связи с интересом «Реала», сообщает Calciomercato. Немецкий клуб просит за игрока 100 миллионов евро.

Сообщалось, что «Бавария» в свою очередь не спешит расставаться с игроком и готова отпустить его при серьезном предложении.