«Байер» не собирается продавать Виртца летом, несмотря на интерес «Барселоны» и «Реала»

«Байер» не планирует продавать полузащитника Флориана Виртца в летнее трансферное окно, несмотря на интерес топ-клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в немецкой команде рассчитывают сохранить футболиста до конца сезона-2023/24. На 19-летнего немца претендуют «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и другие топ-клубы Европы.

В сезоне-2022/23 Виртц забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 13 матчах за «Байер» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.