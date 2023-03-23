«Бавария» может в ближайшее время уволить Нагельсманна и заменить его на Тухеля

«Бавария» всерьез рассматривает вариант с отставкой Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, решение может быть принять в ближайшие дни. Главным кандидатом на смену Нагельсманну является бывший тренер «ПСЖ» и «Челси» Томас Тухель.

35-летний Нагельсманн возглавляет «Баварию» с июля 2021 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года. Команда занимает второе место в чемпионате Германии, отставание от лидирующей дортмундской «Боруссии» составляет 1 очко.