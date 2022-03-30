«Байер» не будет продавать Патрика Шика, несмотря на интерес со стороны «Барселоны»

Председатель правления «Байера» Фернандо Карро заявил, что клуб не собирается продавать нападающего Патрика Шика.

«Мы не будем продавать Шика, нет необходимости обсуждать это. Патрик чувствует себя комфортно в клубе. Мы рассчитываем на него, он входит в наши планы на ближайшие годы», — сказал в интервью Sky Germany Карро.

В сезоне-2021/22 Шик забил 20 голов и отдал 3 результативных передачи в 24 матчах за «Байер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего чеха в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес «Барселона» и дортмундская «Боруссия».