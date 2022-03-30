Ватцке: «Когда Холанн уйдет из «Боруссии», мы найдем нового талантливого игрока и сделаем из него суперзвезду»

В дортмундской «Боруссии» рассказали, что будут делать после ухода Холанна

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о планах клуба после ухода нападающего Эрлина Холанна.

«Когда Холанн уйдет, мы снова найдем нового талантливого футболиста и сделаем его суперзвездой», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Ватцке.

Холанн выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 норвежец забил 23 гола и отдал 6 результативных передач в 23 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего игрока в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Холанна претендуют «Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал».