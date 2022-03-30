Лунев рассказал, как к нему относятся в «Байере»

Лунев рассказал, изменилось ли к нему отношение в «Байере» в связи с ситуацией на Украине

Голкипер «Байера» Андрей Лунев рассказал, как к нему относятся в клубе на фоне сложной политической ситуации.

«Все нормально. В клубе даже вопросов не поднималось. Когда только началась ситуация, были подколы. Но они были с моей стороны. Отвечал: «Учите русский, господа. Скоро пригодится всем», - написал Лунев в Telegram.

По словам футболиста, ему несколько раз показывали оскорбительные жесты на дороге, возможно, из-за российских номеров на машине. Также Лунев вспомнил единственный разговор на русском языке в ресторане.

"Пару раз показывали на дороге средний палец. У меня здесь русские номера. Возможно, это из-за манеры вождения, трудно судить. Один момент был в ресторане. Меня обслуживал грузинский персонал, спросили мнение по ситуации. Больше на русском языке мы не общались», — заявил Лунев.

30-летний Лунев перешел в леверкузенский клуб в июле 2021 года, подписав контракт на два сезона.

В нынешнем сезоне он провел за «Байер» один матч, в котором пропустил один мяч.