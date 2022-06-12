«Байер» интересуется полузащитником «Арсенала» Джакой

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака вызывает интерес со стороны леверкузенского «Байера», сообщает Bild.

«Арсенал» готов расстаться с Джакой, если клуб сумеет подписать на его позицию как минимум двух игроков. Одним из вариантов является полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс, у которого остался год по контракту с «лисами».

Добавим, «Арсенал» перестал попадать в Лигу Чемпионов с момента перехода Джаки в клуб в 2016 году. Гранит регулярно навлекает на себя гнев болельщиков своей недисциплинированностью, что отражается на количестве красных карточек. Кроме того, швейцарцу до сих пор припоминают скандальную историю с лишением капитанской повязки.

В прошедшем сезоне Джака провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал две голевые передачи. Его контракт с «канонирами» рассчитан до 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.