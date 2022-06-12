«МЮ» заинтересован в переходе Левандовски

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за форварда «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает Daily Star.

По данным источника, трансферу игрока в английский клуб может помешать жена футболиста, которая не хочет переезжать в Англию.

В поляке также заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что поляк созванивался со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, но извинений за слова о желании покинуть клуб, сказанные в расположении сборной Польши, от него не последовало.