Салихамиджич: «Гравенберх подписал контракт с «Баварией»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о том, что клуб подписал контракт с полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом.

«Райан подписал контракт. Мы завершили сделку и очень счастливы. Он один из самых больших талантов в Европе — все гонялись за ним», — приводит слова Салихамиджича Bild.

По данным немецкого издания, трансфер 20-летнего голландца обойдется «Баварии» в 18 миллионов евро, сделка предусматривает возможные бонусные выплаты в размере 5,5 миллионов евро. Также «Аякс» сохранил 7,5 процента прав на полузащитника.

В сезоне-2021/22 Гравенберх забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 42 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.