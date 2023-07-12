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12 июля, 23:50

«Бавария» уведомила Мане, что форвард может искать себе новый клуб

Руслан Минаев
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«Бавария» больше не рассчитывает на вингера Садьо Мане, сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер.

По его данным, мюнхенцы уведомили об этом самого сенегальца.

Ранее сообщалось, что интерес к 31-летнему футболисту проявляют «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср».

В сезоне-2022/23 вингер сыграл за «Баварию» 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Садио Мане
ФК Бавария
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 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
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