«Бавария» уведомила Мане, что форвард может искать себе новый клуб

«Бавария» больше не рассчитывает на вингера Садьо Мане, сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер.

По его данным, мюнхенцы уведомили об этом самого сенегальца.

Ранее сообщалось, что интерес к 31-летнему футболисту проявляют «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср».

В сезоне-2022/23 вингер сыграл за «Баварию» 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.