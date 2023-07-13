«Галатасарай» арендовал защитника «Лейпцига» Анхелиньо с правом выкупа

Защитник «Лейпцига» Анхелиньо на правах аренды перешел в «Галатасарай», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Аренда 26-летнего испанца рассчитана до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа.

«Лейпциг» в 2021 году приобрел Анхелиньо у «Манчестер Сити». До этого он выступал за команду на правах аренды. За все время защитник провел 100 матчей за «Лейпциг», забил 12 мячей и отдал 29 голевых передач.