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Сегодня, 18:57

Менхенгладбахская «Боруссия» подписала форварда «Бреста» Онора

Иван Торопцев
Корреспондент
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Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о трансфере нападающего «Бреста» Франка Онора.

26-летний француз подписал контракт с немецким клубом до конца июня 2028 года. Сумма трансфера не уточняется.

Онора выступал за «Брест» с июля 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Брест
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9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
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 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
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