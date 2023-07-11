Менхенгладбахская «Боруссия» подписала форварда «Бреста» Онора

Менхенгладбахская «Боруссия» объявила о трансфере нападающего «Бреста» Франка Онора.

26-летний француз подписал контракт с немецким клубом до конца июня 2028 года. Сумма трансфера не уточняется.

Онора выступал за «Брест» с июля 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.