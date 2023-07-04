Джеррард хочет видеть Садио Мане в «Аль-Иттифаке»
Вингер «Баварии» Садио Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщает Bild, 31-летний футболист привлек интерес «Аль-Насра» и «Аль-Иттифака», который вчера возглавил Стивен Джеррард. Английский тренер и сенегалец хорошо друг друга знают. Джеррард хочет видеть Мане в своем новом клубе.
По данным источника, «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак» готовы заплатить «Баварии» за трансфер и значительно повысить игроку зарплату. Возможный трансфер во многом будет зависеть от того, захочет ли сам Мане переходить в Саудовскую Аравию.
В сезоне-2022/23 вингер сыграл за «Баварию» 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
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3
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8
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9
|Майнц
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10
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11
|Кельн
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12
|Хоффенхайм
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13
|Вердер
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14
|Бохум
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|0-0
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15
|Аугсбург
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|0-0
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16
|Штутгарт
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17
|Хайденхайм
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18
|Дармштадт
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34 тур
|18.08
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Вердер – Бавария
|- : -
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Аугсбург – Боруссия М
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
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Боруссия Д – Кельн
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
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