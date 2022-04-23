«Бавария» установила рекорд сильнейших лиг Европы по числу чемпионств подряд

«Бавария», победив «Боруссию» (3:1) в матче 31-го тура бундеслиги, в десятый раз подряд стала чемпионом Германии.

Это рекорд топ-5 лиг Европы по числу чемпионств подряд.

До сегодняшнего дня «Бавария» делила рекорд с «Ювентусом», который становился чемпионом Италии 9 раз подряд в период с 2012 по 2020 год.

Напомним, что «Бавария» гарантировала себе титул в этом году за три тура до кончания бундеслиги сезона-2021/22. Мюнхенский клуб в 32-й раз в своей истории выиграла чемпионат страны.