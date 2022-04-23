«Бавария» отпраздновала победу в чемпионате Германии

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

За три тура до конца чемпионата «Бавария» набрала 75 очков и стала недосягаемой для идущей на второй строчке «Боруссии» (63 очка).

«Бавария» выиграла чемпионат Германии в десятый раз подряд и в 32-й раз в своей истории.

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в 11-й раз стал чемпионом Германии и вышел на единоличное первое место по этому показателю в истории.

Для Роберта Левандовски и Мануэля Нойера, также выступающих за «Баварию, это 10-е титулы чемпионов Германии в карьере.