«Бавария» отпраздновала победу в чемпионате Германии
«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 31-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.
За три тура до конца чемпионата «Бавария» набрала 75 очков и стала недосягаемой для идущей на второй строчке «Боруссии» (63 очка).
«Бавария» выиграла чемпионат Германии в десятый раз подряд и в 32-й раз в своей истории.
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в 11-й раз стал чемпионом Германии и вышел на единоличное первое место по этому показателю в истории.
Для Роберта Левандовски и Мануэля Нойера, также выступающих за «Баварию, это 10-е титулы чемпионов Германии в карьере.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|24
|3
|4
|92-30
|75
|
2
|Боруссия Д
|31
|20
|3
|8
|77-46
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
5
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|
6
|Унион Б
|31
|14
|8
|9
|42-40
|50
|
7
|Кельн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|
8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|
9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|
11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|
13
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|
14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|
15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|
17
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|31
|3
|8
|20
|25-76
|17
|22.04
|21:30
|
Вольфсбург – Майнц
|5 : 0
|23.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|2 : 2
|23.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Байер
|1 : 4
|23.04
|16:30
|
Кельн – Арминия
|3 : 1
|23.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|1 : 2
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|3 : 3
|23.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|3 : 1
|24.04
|16:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|24.04
|18:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|33
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|25
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|25
|1
|6