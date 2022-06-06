«Бавария» проведет новые переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Мане

«Бавария» проведет новые переговоры с «Ливерпулем» по потенциальному трансферу нападающего Садио Мане, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сам 30-летний сенегалец согласен на переход в клуб из Мюнхена. Однако команды пока не могут договориться по условиям сделки.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы заплатить за вингера около 27 миллионов евро. Однако «Ливерпуль» отклонил это предложение.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач в 50 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.