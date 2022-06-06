«Ливерпуль» отказался продать Мане «Баварии» за 27 миллионов евро

«Ливерпуль» не хочет продавать вингера Садио Мане «Баварии» за сумму, которую клуб предложил, пишет The Times.

По данным источника, мюнхенцы готовы заплатить за 30-летнего сенегальца около 27 миллионов евро. Однако «Ливерпуль» отклонил это предложение.

Ранее сообщалось об интересе к Мане со стороны «Баварии» и «Барселоны». Мюнхенцы готовы платить 30-летнему сенегальцу около 20 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 5 результативных передач в 50 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.