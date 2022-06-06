Гнабри планирует покинуть «Баварию» следующим летом свободным агентом

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри может оказаться в АПЛ в следующем году, утверждает Sky Deutschland.

Немец отклонил предложение «Баварии» о новом контракте, а текущее соглашение истекает уже через год. Среди претендентов на 26-летнего футболиста называются мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал», но сам игрок не настроен покидать Мюнхен нынешним летом.

Вместо этого Гнабри может перейти в «Манчестер Сити» в качестве свободного агента в 2023 году, если контракт с «Баварией» так и не будет продлен.

В сезоне-2021/2022 он в 34 матчах бундеслиги забил 14 голов и отдал пять результативных передач.