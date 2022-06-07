Левандовски: «Я ухожу из «Баварии», потому что хочу больше эмоций в своей жизни»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, почему принял решение покинуть мюнхенский клуб.

«Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Они не хотели слушать меня до конца. Что-то внутри меня вышло из строя. И это невозможно пережить. Даже если ты хочешь быть профессионалом, ты не сможешь это компенсировать», — приводит слова Левандовского 90 min.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк договорился с «Барселоной» о трехлетнем контракте.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Руководство клуба всячески отказывалось отпускать нападающего: в Мюнхене требуют, чтобы нападающий полностью отработал контракт.