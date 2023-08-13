«Бавария» продала рекордные 10 тысяч футболок Кейна за день

«Бавария» продала более 10 тысяч футболок нападающего Харри Кейна.

По информации Bild, цифра стала рекордной для мюнхенцев по реализации атрибутики за сутки.

Ранее Кейн признался, что выучил только одно слово по-немецки.

«Бавария» объявила о подписании контракта с форвардом 12 августа. Сообщалось, что мюнхенцы заплатили за 30-летнего англичанина 120 миллионов евро.