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Кейн рассказал, что знает по-немецки только одно слово

Руслан Минаев
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Харри Кейн.
Фото Reuters

Форвард «Баварии» Харри Кейн рассказал, какие слова на немецком языке уже выучил.

«Пока знаю только одно слово — привет (улыбается) (Кейн употребил слово Servus, что дословно значит «К вашим услугам». — Прим. «СЭ»). Я определенно точно хочу изучать язык. Хочу выучить столько, сколько смогу. Предел в этом плане — это понимать язык [на слух]. Будет сложно. Слышал, что немецкий язык трудный для изучения. Но я буду стараться», — сказал Кейн на пресс-конференции.

«Бавария» объявила о подписании контракта с форвардом 12 августа. Сообщалось, что мюнхенцы заплатили за 30-летнего англичанина 120 миллионов евро.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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Кейн признался, что ему может потребоваться время на адаптацию в бундеслиге
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
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Вердер – Бавария
 - : -
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 - : -
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Боруссия Д – Кельн
 - : -
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Унион Б – Майнц
 - : -
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