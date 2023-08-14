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Кейн: «Если кто-то думает, что я в «Баварии» на каникулах, то сильно ошибается»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от перехода в немецкий клуб.

«Если кто-то думает, что я тут на каникулах, то сильно ошибается. Я обсуждал решение перейти сюда со своей супругой Кейт, она одобрила эту идею. Она хочет, чтобы я был счастлив. Мы приняли решение вместе», — приводит слова Кейна ITASportPress.

«Бавария» объявила о подписании контракта с форвардом 12 августа. Сообщалось, что мюнхенцы заплатили за 30-летнего англичанина 120 миллионов евро.

Гарри Кейн
ФК Бавария
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«Бавария» продала рекордные 10 тысяч футболок Кейна за день
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1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
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