Кейн: «Если кто-то думает, что я в «Баварии» на каникулах, то сильно ошибается»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от перехода в немецкий клуб.

«Если кто-то думает, что я тут на каникулах, то сильно ошибается. Я обсуждал решение перейти сюда со своей супругой Кейт, она одобрила эту идею. Она хочет, чтобы я был счастлив. Мы приняли решение вместе», — приводит слова Кейна ITASportPress.

«Бавария» объявила о подписании контракта с форвардом 12 августа. Сообщалось, что мюнхенцы заплатили за 30-летнего англичанина 120 миллионов евро.