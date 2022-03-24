«Бавария» приостановила переговоры с защитником Рюдигером

«Бавария» приостановила переговоры с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, пишет Bild.

По данным источника, в клубе считают, что возраст 29-летнего игрока не подходит для команды. Если он не снизит свои запросы по зарплате, клуб откажется от ведения переговоров.

Контракт защитника заканчивается этим летом. Он просит 200 000 фунтов стерлингов в неделю. Именно из-за этого «Челси» отказался вести с ним переговоры о продлении соглашения.