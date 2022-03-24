«Бавария» заплатит 300 тысяч евро за 13-летнего нападающего академии «Боруссии» из Менхегладбаха

«Бавария» хочет забрать 13-летнего нападающего Майка Уиздома из академии «Боруссии» из Менхенгладбаха. Мюнхенский клуб уже договорился с родителями игрока, сообщает Sky Sport Germany.

В качестве компенсации «Бавария» заплатит «Боруссии» 300 тысяч евро. Причем большая часть этой суммы — подписной бонус для игрока. «Боруссия» получит лишь 20 тысяч евро.

«Такие сделки только вредят немецкому футболу. Это просто неуважение», — заявил директор академии команды из Гладбаха.

Отмечается, что на юного таланта также претендовали «Байер» и «Боруссия» из Дортмунда. Но «Бавария» сделала самые выгодное финансовое предложение.