«Бавария» продвинулась в переговорах по трансферу Гравенберха

«Бавария» является фаворитом в борьбе за полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха, сообщает Sport1.

Немецкий клуб продвинулся в переговорах по трансферу 19-летнего нидерландца.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предлагает за Гравенберха 25 миллионов евро

В сезоне-2021/22 Гравенберг провел 37 матчей за «Аякс», на его счету 2 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 35 миллионов.