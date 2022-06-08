«Бавария» ожидает тяжелых переговоров с «Ливерпулем» по переходу Мане

«Бавария» ожидает тяжелых переговоров с «Ливерпулем» по переходу нападающего Садио Мане, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

По информации источника, «Бавария» попросила 30-летнего сенегальца сохранять терпение, так как переговоры с английским клубом будут сложными.

Отмечается, что нападающий рассматривает лишь один вариант продолжения карьеры и хочет перейти в мюнхенский клуб.

Ранее сообщалось, что спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич планирует прилететь в Англию, чтобы встретиться с руководителями «Ливерпуля» и провести переговоры по переходу Мане.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.