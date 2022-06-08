Левандовски: «Если на меня не так много претендентов, то это потому, что я рассматриваю лишь один вариант»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о своем будущем.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк хочет перейти в «Барселону».

«Если на меня не так много претендентов, то это потому, что я рассматриваю лишь один вариант», — приводит слова Левандовски Catalunya Radio.

В прошедшем сезоне нападающий забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.