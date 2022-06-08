Агент Мане сообщил «Ливерпулю», что нападающий хочет перейти в «Баварию»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич планируют прилететь в Англию на этой неделе, чтобы встретиться с руководителями «Ливерпуля» и провести переговоры по трансферу нападающего Садио Мане, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

По информации источника, в последние несколько дней Салихамиджич активно общался по поводу перехода 30-летнего сенегальца со спортивным директором английского клуба Джулианом Уордом.

«Ливерпуль» пообещал нападающему, что не будет препятствовать его желанию уйти. При этом агент Мане Бьорн Беземер уже сообщил руководству клуба о желании своего клиента перейти в немецкий клуб. Все стороны хотят, чтобы расставание прошло в дружеской атмосфере без каких-либо проблем.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.