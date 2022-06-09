«Хоффенхайм» может подписать защитника «Вольфсбурга» Брукса

«Хоффенхайм» интересуется защитником «Вольфсбурга» Джоном Энтони Бруксом, сообщает Kicker.

По данным источника, представители «Хоффенхайма» уже контактировали с агентами 29-летнего американца, который станет свободным агентом в конце июня.

Брукс выступал за «Вольфсбург» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 защитник забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 36 матчах за «волков».