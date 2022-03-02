«Бавария» интересуется защитником «Мидлсбро» Спенсом
«Бавария» интересуется защитником «Мидлсбро» Джедом Спенсом, сообщает Sky Sports.
По информации источника, скауты мюнхенцев следят за 21-летним англичанином, который выступает за «Ноттингем Форест». Сообщается, что в клубе впечатлены игрой футболиста и готовы в ближайшее время начать переговоры по поводу трансфера игрока.
В сезоне-2021/22 Спенс провел 28 матчей за «Ноттингем Форест», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|19
|1
|4
|75-26
|58
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|
3
|Байер
|24
|13
|5
|6
|63-39
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|24
|12
|4
|8
|50-28
|40
|
5
|Фрайбург
|24
|11
|7
|6
|39-26
|40
|
6
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Унион Б
|24
|10
|7
|7
|32-32
|37
|
9
|Кельн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|
10
|Айнтрахт Ф
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
11
|Бохум
|24
|8
|5
|11
|25-34
|29
|
12
|Арминия
|24
|5
|10
|9
|22-32
|25
|
13
|Вольфсбург
|24
|8
|4
|12
|26-37
|28
|
14
|Аугсбург
|24
|5
|8
|11
|26-41
|23
|
15
|Боруссия М
|24
|7
|6
|11
|32-48
|27
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|
17
|Герта
|24
|6
|5
|13
|25-54
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|24
|3
|5
|16
|22-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.03
|22:30
|
Арминия – Аугсбург
|- : -
|5.03
|17:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|5.03
|17:30
|
Бохум – Гр. Фюрт
|- : -
|5.03
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|5.03
|17:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|5.03
|20:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|6.03
|17:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|6.03
|19:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
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