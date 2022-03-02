«Бавария» интересуется защитником «Мидлсбро» Спенсом

«Бавария» интересуется защитником «Мидлсбро» Джедом Спенсом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, скауты мюнхенцев следят за 21-летним англичанином, который выступает за «Ноттингем Форест». Сообщается, что в клубе впечатлены игрой футболиста и готовы в ближайшее время начать переговоры по поводу трансфера игрока.

В сезоне-2021/22 Спенс провел 28 матчей за «Ноттингем Форест», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.