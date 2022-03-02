«Бавария» интересуется защитником «Байера» Фримпонгом

«Бавария» может заплатить 30 миллионов евро за защитника «Байера»

«Бавария» интересуется защитником «Байера» Джереми Фримпонгом, сообщает Bild.

Трансфер 21-летнего голландца обойдется мюнхенцам не менее чем в 30 миллионов евро.

На игрока претендует еще дортмундская «Боруссия», а также английские и испанские топ-клубы.

В 23 матчах сезона бундеслиги этого сезона на счету Фримпонга 1 гол и 6 голевых передач.