«Бавария» хочет подписать с де Лигтом пятилетний контракт

«Бавария» хочет подписать с защитником «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом контракт до 2027 года, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, у сторон уже есть устно соглашение о трансфере.

Отмечается, что мюнхенский клуб готовит первое официальное предложение «бьянконери».

При этом на замену 22-летнему нидерландцу туринский клуб планируют подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

В прошедшем сезоне Де Лигт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.