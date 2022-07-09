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Сегодня, 08:13

«Бавария» хочет подписать с де Лигтом пятилетний контракт

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Бавария» хочет подписать с защитником «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом контракт до 2027 года, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, у сторон уже есть устно соглашение о трансфере.

Отмечается, что мюнхенский клуб готовит первое официальное предложение «бьянконери».

При этом на замену 22-летнему нидерландцу туринский клуб планируют подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

В прошедшем сезоне Де Лигт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1545438057142202372
Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Бавария
ФК Наполи
ФК Ювентус
Калиду Кулибали
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