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Сегодня, 11:14

«Бавария» представила новую гостевую форму

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гостевая форма «Баварии».
Фото ФК «Бавария»
Гостевая форма «Баварии».
Фото ФК «Бавария»
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«Бавария» представила гостевую форму на сезон-2022/23.

Выездная форма от компании Adidas выполнена в белом цвете с золотыми элементами с металлическим эффектом. На спине под воротником изображен символ Мюнхена — M?nchner Kindl.

Края рукавов и три полоски выполнены в золотом цвете, а экипировку игроков дополнят белые шорты и белые гетры. Футболка изготовлена из 100 процентов переработанного материала.

Гостевая форма «Баварии». Фото ФК «Бавария»
Гостевая форма «Баварии».
ФК «Бавария»
Гостевая форма «Баварии». Фото ФК «Бавария»
Гостевая форма «Баварии».
ФК «Бавария»
Футбол
ФК Бавария
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