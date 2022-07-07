«Бавария» представила новую гостевую форму

«Бавария» представила гостевую форму на сезон-2022/23.

Выездная форма от компании Adidas выполнена в белом цвете с золотыми элементами с металлическим эффектом. На спине под воротником изображен символ Мюнхена — M?nchner Kindl.

Края рукавов и три полоски выполнены в золотом цвете, а экипировку игроков дополнят белые шорты и белые гетры. Футболка изготовлена из 100 процентов переработанного материала.

Гостевая форма «Баварии». ФК «Бавария»