Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Гройтер Фюртом»
«Бавария» победила «Гройтер Фюрт» в матче бундеслиги
«Бавария» одержала победу над «Гройтер Фюрт» (4:1) в матче 23-го тура бундеслиги.
Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
В составе хозяев дубль оформил Роберт Левандовски. Также забитым мячом отметился Эрик Шупо-Мотинг. У гостей гол на счету Бранимита Хргота. Еще один мяч в свои ворота забил Себастьян Грисбек.
Таким образом, «Бавария» набрала 55 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице бундеслиги. «Гройтер Фюрт» с 13 баллами располагается на последней позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|23
|18
|1
|4
|74-26
|55
|
2
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|
3
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|57-36
|46
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Хоффенхайм
|23
|11
|4
|8
|45-35
|37
|
6
|Фрайбург
|23
|10
|7
|6
|36-26
|37
|
7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|
8
|Кельн
|23
|9
|8
|6
|35-37
|35
|
9
|Айнтрахт Ф
|23
|8
|7
|8
|33-35
|31
|
10
|Унион Б
|23
|9
|7
|7
|29-31
|34
|
11
|Арминия
|23
|5
|10
|8
|22-29
|25
|
12
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|23
|8
|3
|12
|24-35
|27
|
15
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
16
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|27-43
|19
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|23
|3
|4
|16
|21-61
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.02
|22:30
|
Майнц – Байер
|3 : 2
|19.02
|17:30
|
Арминия – Унион Б
|1 : 0
|19.02
|17:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|1 : 2
|19.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|1 : 2
|19.02
|17:30
|
Штутгарт – Бохум
|1 : 1
|19.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|1 : 0
|20.02
|17:30
|
Бавария – Гр. Фюрт
|4 : 1
|20.02
|19:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.02
|21:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|20
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|19
|1
|4
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