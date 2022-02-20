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Сегодня, 19:24

Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Гройтер Фюртом»

«Бавария» победила «Гройтер Фюрт» в матче бундеслиги
Карен Саркисян
Корреспондент
«Бавария» — «Гройтер Фюрт» — 4:1.
Фото Getty Images

«Бавария» одержала победу над «Гройтер Фюрт» (4:1) в матче 23-го тура бундеслиги.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

В составе хозяев дубль оформил Роберт Левандовски. Также забитым мячом отметился Эрик Шупо-Мотинг. У гостей гол на счету Бранимита Хргота. Еще один мяч в свои ворота забил Себастьян Грисбек.

Таким образом, «Бавария» набрала 55 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице бундеслиги. «Гройтер Фюрт» с 13 баллами располагается на последней позиции.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
20 февр, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:1
Гройтер Фюрт
Голы
Хргота, 42 (0:1), Левандовски, 46 (1:1), Грисбек, 61 (2:1), Левандовски, 82 (3:1), Шупо-Мотинг, 90+1 (4:1)
Бавария
Ульрайх Упамекано Ричардс (Шупо-Мотинг, 46) Павар Эрнандез (Зюле, 53) Киммих Забитцер (Рока, 86) Толиссо (Гнабри, 25) Левандовски Сане (Ваннер, 87) Мюллер
Гройтер Фюрт
Линде Майерхефер Фиргефер Иттер Кристиансен Тилльманн Грисбек Дудзияк (Нильсен, 22) Зегуин (Пюлюлю, 69) Хргота (Грин, 69) Левелинг (Бауэр, 62)
Предупреждения
Левандовски 45’, Киммих 88’  -  Бауэр 80’
Судьи
Хартманн (Германия)

Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 18 1 4 74-26 55
2
 Байер 23 12 5 6 60-39 41
3
 Боруссия Д 22 15 1 6 57-36 46
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
5
 Хоффенхайм 23 11 4 8 45-35 37
6
 Фрайбург 23 10 7 6 36-26 37
7
 Майнц 23 10 4 9 34-26 34
8
 Кельн 23 9 8 6 35-37 35
9
 Айнтрахт Ф 23 8 7 8 33-35 31
10
 Унион Б 23 9 7 7 29-31 34
11
 Арминия 23 5 10 8 22-29 25
12
 Бохум 23 8 5 10 25-33 29
13
 Боруссия М 22 7 5 10 30-40 26
14
 Вольфсбург 23 8 3 12 24-35 27
15
 Аугсбург 23 5 7 11 25-40 22
16
 Штутгарт 23 4 7 12 27-43 19
17
 Герта 22 6 5 11 24-45 23
18
 Гр. Фюрт 23 3 4 16 21-61 13
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.02 22:30
Майнц – Байер
 3 : 2
19.02 17:30
Арминия – Унион Б
 1 : 0
19.02 17:30
Аугсбург – Фрайбург
 1 : 2
19.02 17:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 1 : 2
19.02 17:30
Штутгарт – Бохум
 1 : 1
19.02 20:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 1 : 0
20.02 17:30
Бавария – Гр. Фюрт
 4 : 1
20.02 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
20.02 21:30
Герта – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 20 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 19 1 4
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