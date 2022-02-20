Дубль Левандовски принес «Баварии» победу над «Гройтер Фюртом»

«Бавария» одержала победу над «Гройтер Фюрт» (4:1) в матче 23-го тура бундеслиги.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

В составе хозяев дубль оформил Роберт Левандовски. Также забитым мячом отметился Эрик Шупо-Мотинг. У гостей гол на счету Бранимита Хргота. Еще один мяч в свои ворота забил Себастьян Грисбек.

Таким образом, «Бавария» набрала 55 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице бундеслиги. «Гройтер Фюрт» с 13 баллами располагается на последней позиции.