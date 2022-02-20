Нападающий «Байера» Шик получил травму в матче с «Майнцем» и пропустит несколько недель

Нападающий «Байера» Патрик Шик получил травму в матче 23-го тура бундеслиги с «Майнцем» (2:3), сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.

По информации источника, у 26-летнего чеха диагностировано повреждение икроножной мышцы, из-за которой он пропустит несколько недель.

Напомним, что 5 марта «Байер» сыграет с «Баварией» во встрече 25-го тура.

Шик является вторым бомбардиром бундеслиги. Нападающий забил 20 мячей в 20 играх за леверкузенцев.