Шик получил травму в матче с «Майнцем» и пропустит несколько недель
Нападающий «Байера» Шик получил травму в матче с «Майнцем» и пропустит несколько недель
Нападающий «Байера» Патрик Шик получил травму в матче 23-го тура бундеслиги с «Майнцем» (2:3), сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.
По информации источника, у 26-летнего чеха диагностировано повреждение икроножной мышцы, из-за которой он пропустит несколько недель.
Напомним, что 5 марта «Байер» сыграет с «Баварией» во встрече 25-го тура.
Шик является вторым бомбардиром бундеслиги. Нападающий забил 20 мячей в 20 играх за леверкузенцев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|
2
|Байер
|23
|12
|5
|6
|60-39
|41
|
3
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|57-36
|46
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Хоффенхайм
|23
|11
|4
|8
|45-35
|37
|
6
|Фрайбург
|23
|10
|7
|6
|36-26
|37
|
7
|Майнц
|23
|10
|4
|9
|34-26
|34
|
8
|Кельн
|23
|9
|8
|6
|35-37
|35
|
9
|Айнтрахт Ф
|23
|8
|7
|8
|33-35
|31
|
10
|Унион Б
|23
|9
|7
|7
|29-31
|34
|
11
|Арминия
|23
|5
|10
|8
|22-29
|25
|
12
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|23
|8
|3
|12
|24-35
|27
|
15
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
16
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|27-43
|19
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.02
|22:30
|
Майнц – Байер
|3 : 2
|19.02
|17:30
|
Арминия – Унион Б
|1 : 0
|19.02
|17:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|1 : 2
|19.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|1 : 2
|19.02
|17:30
|
Штутгарт – Бохум
|1 : 1
|19.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|1 : 0
|20.02
|17:30
|
Бавария – Гр. Фюрт
|- : -
|20.02
|19:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.02
|21:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|26
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|20
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|19
|1
|4
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