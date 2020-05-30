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«Бавария» — «Фортуна»: видеотрансляция матча бундеслиги

09:25
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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В субботу, 30 мая, пройдет матч 29-го тура чемпионата Германии, «Бавария» дома примет «Фортуну». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Бавария» — «Фортуна» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Бавария — Фортуна Д

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок». Коэффициент на победу мюнхенского клуба — 1.10, а на успех «Фортуны» — 23.0, ничья — за 11.0

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