В субботу, 30 мая, пройдет матч 29-го тура чемпионата Германии, «Бавария» дома примет «Фортуну». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Бавария» — «Фортуна» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок». Коэффициент на победу мюнхенского клуба — 1.10, а на успех «Фортуны» — 23.0, ничья — за 11.0