«Бавария» будет готова рассматривать возможность продажи Комана за 100 миллионов евро

«Бавария» не планирует продавать нападающего Кингли Комана. Немецкий клуб будет готов рассматривать возможность продажи форварда за сумму от 100 миллионов евро, пишет журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее появлялась информация об интересе к 26-летнему игроку сборной Франции со стороны «Реала».

В текущем сезоне французский вингер провел за «Баварию» 19 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.