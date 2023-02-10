Несколько клубов немецкой бундеслиги хотят изменить систему распределения доходов от ТВ-прав

Несколько клубов немецкой бундеслиги хотят изменить систему распределения доходов от ТВ-прав, утверждает Bild.

«Айнтрахт», «Шальке», «Штутгарт», «Вердер», «Бохум» и «Герта» сформируют новый альянс, в который также войдут «Гамбург», «Фортуна» и «Нюрнберг» из второй бундеслиги.

Цель объединения состоит в том, чтобы изменить систему в распределении денег. Предполагается, что клубы, основными инвесторами которых являются крупные концерны, например, «Лейпциг», «Вольфсбург», «Байер» и «Хоффенхайм», должны получать меньше денег, чем «традиционные клубы» с большим количеством фанатов.

Речь идет не только о доходах от телевидения. Вопрос в том, как будет разделен доход от запланированного участия инвесторов в новой маркетинговой компании Немецкой футбольной лиги (DFL) по продаже телевизионных прав. Сумма может составить от 2,5 до 3 миллиардов евро.

Альянс традиционных клубов считает, что именно они «привлекают болельщиков на стадион и к экранам телевизоров». Согласно плану, этому должен быть отдан более высокий приоритет при распределении денег в будущем.