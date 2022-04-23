«Бавария» — «Боруссия»: Левандовски и Холанн — в стартовых составах
Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии»
Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на матч 31-го тура чемпионата Германии. Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» (начало — в 19.30 мск).
«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Горетцка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.
«Боруссия»: Хитц, Джан, Аканжи, Загаду, Вольф, Брандт, Беллингхем, Геррейро, Рейниер, Ройс, Холанн.
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» остает на девять очков и находится на второй строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|23
|3
|4
|89-29
|72
|
2
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
5
|Фрайбург
|31
|14
|10
|7
|52-37
|52
|
6
|Унион Б
|31
|14
|8
|9
|42-40
|50
|
7
|Кельн
|31
|13
|10
|8
|47-45
|49
|
8
|Хоффенхайм
|31
|13
|7
|11
|52-47
|46
|
9
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
10
|Майнц
|31
|11
|6
|14
|43-41
|39
|
11
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
12
|Вольфсбург
|31
|11
|4
|16
|39-51
|37
|
13
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|
14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|
15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|
17
|Арминия
|31
|5
|11
|15
|24-49
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|31
|3
|8
|20
|25-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.04
|21:30
|
Вольфсбург – Майнц
|5 : 0
|23.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|2 : 2
|23.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Байер
|1 : 4
|23.04
|16:30
|
Кельн – Арминия
|3 : 1
|23.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|1 : 2
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|3 : 3
|23.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|24.04
|16:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|24.04
|18:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|25
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|25
|1
|6
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