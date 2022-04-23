Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на матч 31-го тура чемпионата Германии. Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» (начало — в 19.30 мск).

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Горетцка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

«Боруссия»: Хитц, Джан, Аканжи, Загаду, Вольф, Брандт, Беллингхем, Геррейро, Рейниер, Ройс, Холанн.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» остает на девять очков и находится на второй строчке.