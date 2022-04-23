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«Бавария» — «Боруссия»: Левандовски и Холанн — в стартовых составах

Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии»
Роман Шишов
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на матч 31-го тура чемпионата Германии. Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» (начало — в 19.30 мск).

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Горетцка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

«Боруссия»: Хитц, Джан, Аканжи, Загаду, Вольф, Брандт, Беллингхем, Геррейро, Рейниер, Ройс, Холанн.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» остает на девять очков и находится на второй строчке.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Боруссия Д

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Роберт Левандовски
Эрлин Холанн
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 23 3 4 89-29 72
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 Байер 31 16 7 8 72-44 55
4
 РБ Лейпциг 31 16 6 9 66-33 54
5
 Фрайбург 31 14 10 7 52-37 52
6
 Унион Б 31 14 8 9 42-40 50
7
 Кельн 31 13 10 8 47-45 49
8
 Хоффенхайм 31 13 7 11 52-47 46
9
 Айнтрахт Ф 31 10 10 11 42-44 40
10
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
11
 Боруссия М 31 10 8 13 45-58 38
12
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
13
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 31 5 11 15 24-49 26
18
 Гр. Фюрт 31 3 8 20 25-76 17
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.04 21:30
Вольфсбург – Майнц
 5 : 0
23.04 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 2 : 2
23.04 16:30
Гр. Фюрт – Байер
 1 : 4
23.04 16:30
Кельн – Арминия
 3 : 1
23.04 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 1 : 2
23.04 16:30
Фрайбург – Боруссия М
 3 : 3
23.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
24.04 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
24.04 18:30
Герта – Штутгарт
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 25 1 6
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